VIDÉO - Un spécimen sans doute unique de manchot empereur, tout noir, immortalisé pour la première fois

Sur la banquise, c'est un peu le vilain (petit) canard. A cette différence près, qu'il a l'air parfaitement accepté par ses congénères. Un manchot empereur, presque exclusivement noir, a été observé sur la terre de la Reine-Maud, en Antarctique, par une équipe de la BBC America. Une première selon toute vraisemblance. Sur les images que la chaîne a récemment diffusé sur Internet, on découvre ainsi, au milieu de cette colonie de 11.000 oiseaux endémiques de l'Antarctique reconnaissables à leur dos noir et leur ventre blanc, un spécimen dépourvu de cette caractéristique, et de fait sans doute unique.





"Ça a l’air tellement bizarre que je ne peux pas y croire", a réagi Allan Baker, ornithologue et enseignant à l’Université de Toronto, au Canada, interrogé par le magazine Newsweek. Et pour cause : une telle particularité est censée accroître la vulnérabilité de l'animal aux prédateurs tels que les orques ou encore les léopards de mer. Or, ce manchot empereur noir, qui "avait l’air en bonne santé et était à la recherche d’un partenaire" selon la BBC, a bel et bien atteint l’âge adulte.