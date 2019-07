VIDÉO - Un violent séisme frappe à nouveau la Californie, les premières images

Des lampes qui tremblent, des piscines qui débordent, des personnes qui s'abritent et qui crient . Les images sont impressionnantes et font une nouvelle fois resurgir le spectre du "Big one". Vendredi soir, un séisme de magnitude 7,1 s'est produit dans le sud de la Californie à 20h19 heure locale (03h19 GMT samedi), a annoncé l'institut américain de géophysique USGS.





Cette secousse était potentiellement onze fois plus dévastatrice que celle qui a touché jeudi matin la zone de Ridgecrest, d'une magnitude de 6,4, à environ 240 km au nord-est de Los Angeles.





Peu d'informations étaient encore disponibles à ce stade mais les secours sur place n'avaient pas fait état de morts ou de dégâts majeurs vendredi en début de soirée.