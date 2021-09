Une association au chevet des tortues marines en Polynésie

Ce matin-là à Moorea, ces eaux turquoises attendent de nouveaux venus. C'est un grand jour pour Tohru et ses frères et sœurs. Après huit mois auprès de ces bénévoles, ces neuf bébés tortues vont gagner le large. À trois kilomètres du lagon, Toru est libre. Mais c'est le début de tous les dangers pour ces animaux menacés. "On essaie de leur donner un maximum de chances. Il n'y a qu'une sur mille qui pourra atteindre l'âge adulte et se reproduire", regrette Ke'Ali'I Roe, soigneur de tortues au Centre Te Mano O Te Moana (Moorea).