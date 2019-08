VIDÉO - Une baleine de 13 m de long s’échoue sur une plage du Finistère

L'animal, un rorqual commun de près de 13 mètres, n'était pas dans un état de décomposition avancée. Espèce protégée, c'est le deuxième plus grand mammifère au monde après la baleine bleue. Les équipes du réseau national d'échouage, habilitées à pratiquer des examens post-mortem sur les espèces protégées, vont réaliser un examen interne et procéder à l'équarrissage de la bête sur la plage mercredi. Il devrait permettre de déterminer les causes de la mort, collision avec un navire ou mort naturelle.