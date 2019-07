VIDÉO - "Une catastrophe écologique" : 3 tonnes de poissons morts repêchés dans la Seine à quelques kilomètres de Paris

Sur Facebook, Philippe Rouleau lançait ce vendredi matin un "coup de gueule" sur le compte de la ville, regrettant de ne pas avoir été informé des risques liés à l’incendie de l’usine. Contacté plus tard par Yann Bourbon, directeur du site, l’élu LR s’est montré plus rassurant dans l’après-midi, assurant qu’il n’y avait "aucun problème pour les humains et les oiseaux". Cité par l’AFP, Yann Bourdon estime en effet que l'eau de la Seine n'est "pas à usage domestique". Le maire de la commune a cependant interdit les sports nautiques et la baignade dans la zone.