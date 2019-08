VIDÉO - "Une lettre pour l'avenir" : l'Islande dit adieu à Okjökull, 1er glacier disparu sous l'effet du réchauffement

La plaque porte également la mention "415 ppm CO2", en référence au niveau record de concentration de dioxyde de carbone enregistré dans l'atmosphère en mai dernier. Elle a été fixée sur un rocher par des chercheurs islandais et de l'Université Rice aux Etats-Unis. Plusieurs centaines de scientifiques, des passionnés et des enfants étaient présents.





"Voir un glacier qui disparaît c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on comprend et c'est assez visuel", reconnaît Julien Weiss. Professeur d'aérodynamique à l'université de Berlin, il a fait le voyage avec sa femme et leur fils de 7 ans. "Le changement climatique on ne le ressent pas au quotidien, c'est quelque chose qui arrive très lentement à l'échelle humaine mais très rapidement à l'échelle géologique". "J'espère que cette cérémonie sera une source d'inspiration non seulement pour nous ici en Islande, mais également pour le reste du monde car ce que nous voyons ici n'est qu'un visage de la crise climatique", espère pour sa part Katrín Jakobsdóttir, Première ministre islandaise à l'AFP.