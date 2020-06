Une piscine sans chlore : c'est possible !

Est-il possible de mettre moins de chlore dans sa piscine ? Cela peut paraître beaucoup, mais 15% des foyers vivants en maison individuelle possèdent un bassin. Dans une démarche écologique, il existe actuellement un moyen pour les rendre bio. Le système de nettoyage associe des bactéries naturelles et des billes innovantes pour filtrer l'eau qui est limpide, comme une rivière. C'est bon pour la planète, on peut profiter chaque jour de la baignade, et cela pique moins les yeux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.