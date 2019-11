Venise inondée par une "acqua alta" historique

Une marée haute, la plus haute depuis 53 ans, a submergé Venise faisant des centaines de millions d'euros de dégâts. Alors que les commerces viennent de nettoyer les dégâts laissés par les dernières inondations, l'eau est à nouveau montée à plus d'un mètre. C'est le phénomène "acqua alta" qui inquiète les Vénitiens depuis quelques jours. Certains disent avoir vécu une nuit cauchemardesque. Habitants et touristes ont acheté des surbottes en plastique, un accessoire indispensable pour marcher dans l'eau.



