Virus de la tomate : une première exploitation touchée en France

L'agence de sécurité sanitaire avait lancé une alerte le 4 février dernier à propos du virus du fruit rugueux de la tomate brune. Il affecte les tomates et leur donne un aspect taché et brun. Des plants contaminés ont été cultivés dans le Finistère. Pour l'heure, la destruction de toute production infectée est la seule solution. Les producteurs s'inquiètent, puisque la Bretagne produit un tiers de nos tomates.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.