VIDÉO - Les images impressionnantes de la nouvelle éruption du volcan Stromboli

Les ordinateurs et alertes des sismologues siciliens se sont affolés, alors que le Stromboli se réveillait. L'Institut national italien de géophysique et de volcanologie a dévoilé les images de l'éruption de quatre minutes qui s'est produite ce lundi 16 novembre. Un événement "plus violent que d'habitude", selon lui.

Des caméras de surveillance, notamment thermiques, ont d'ailleurs pu saisir l’activité du volcan en temps réel et ont ainsi pu observer explosions et glissements de terrain. Ces projections de matière brûlante ont fini leur course au pied du volcan, dans le bassin tyrrhénien, en mer méditerranée, tout près des côtes siciliennes. L’île Stromboli, qui donne son nom au volcan, est une des sept îles Éoliennes, classées au patrimoine mondial de l’Unesco.