Zones commerciales : des projets qui divisent à Calais

Les zones commerciales ont soulevé beaucoup de questions lors du deuxième tour des élections municipales. L'Hexagone compte plus de 800 de ces grandes surfaces à la périphérie des villes. De nombreux autres projets sont en cours. C'est le cas à Calais, où un futur centre commercial divise les élus, les habitants et les défenseurs de l'environnement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.