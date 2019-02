La circulation différenciée a été mise en place ce mercredi à Paris et Lille en raison d'un pic de pollution aux particules fines. Et à chaque épisode, l'automobile est pointée du doigt. Est-il vrai qu'il n'y a jamais eu autant de véhicules sur nos routes ? Les voitures sont-elles de moins en moins polluantes ? Le diesel est-il responsable de décès prématurés ? L’électrique fait-il une percée dans l'Hexagone ?



