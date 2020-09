"Vous avez déjà vu un éléphant sur un tabouret ? " : le vif échange entre Aymeric Caron et le dompteur Frédéric Edelstein

Les animaux sont-ils heureux dans les cirques ? Pour Frédéric Edelstein, dompteur et ex-directeur du cirque Pinder, la réponse est incontestablement oui. Pour Aymeric Caron, journaliste et défenseur de la cause animale, c'est tout l'inverse. L'échange entre les deux hommes était donc inévitablement amené à être vif. Sur le plateau de LCI mardi, Frédéric Edelstein réagissait avec force à l'interdiction annoncée des animaux sauvages dans les cirques itinérants. La mesure a été prononcée juste après l'émission par la ministre de l'Ecologie Barbara Pompili. Incompréhensible pour le dompteur, qui assure que l'itinérance des animaux sauvage leur apporte "beaucoup plus qu'une place en zoo". "La complicité qu'obtient [le dompteur] avec l'animal est irréprochable", insiste l'intéressé. "Si on laisse passer cette loi, on va nous interdire les animaux dans les parcs animaliers" assure-t-il. Et de conclure : "Les animaux sont bien au cirque. J'en ai marre d'entendre n'importe quoi !"

Un argument difficile à entendre pour Aymeric Caron, défenseur de la cause animale depuis de longues années. "Ces animaux n'ont rien à faire dans ces endroits. Un lion [à l'état sauvage] a un territoire de plusieurs dizaines de km². Un animal n'est pas heureux dans une cage. C'est complètement dépassé. Il y a deux siècles, on ne savait pas [ce qu'étaient les animaux]. Aujourd'hui , si on veut connaître les animaux, il ne faut justement pas aller les voir dans des cirques !"