Zones sans pesticides près des habitations : la France est-elle vraiment "un des seuls pays européens à instaurer de telles mesures" ?

ENVIRONNEMENT - Le gouvernement français a proposé d'interdire l'utilisation de pesticides à moins de 5 mètres des habitations. Alors que les militants écologistes dénoncent une distance est dérisoire, le gouvernement, qui doit lancer une consultation sur ce projet à partir du 9 septembre, se félicite d'être "l'un des seuls pays européens à instaurer de telles mesures". On regarde.

Avant même que ne débute la consultation citoyenne sur le projet de réglementation de l'usage des pesticides, ce lundi 9 septembre, les critiques pleuvent. Le gouvernement souhaite établir des zones tampons entre les espaces d'épandage et les habitations : 5 mètres pour les cultures basses, notamment les légumes, et 10 mètres pour les cultures hautes, céréales ou arbres fruitiers. "Insuffisant" ou "anecdotique", regrettent les écologistes, à l'image de France Nature Environnement. Le gouvernement, lui, se félicite : "Avec ce dispositif, la France se dote d’un cadre national pour la protection des riverains et deviendra un des seuls pays européens à instaurer de telles mesures", peut-on lire dans un communiqué commun des ministères des la Transition écologique, de la Santé et de l'Agriculture.

En vidéo Pesticides : quel périmètre de sécurité pour les habitations ?

De nombreux précédents locaux

La France ouvre donc la voie, au niveau étatique. Comme le montre le graphique ci-dessus, elle reste d'ailleurs encore un des plus gros utilisateurs de pesticides de l'Union européenne, en termes de consommation de produits phytosanitaires. En 2019, elle était le troisième plus gros consommateur de la région. Nos voisins européens devraient suivre de près l'évolution de cette initiative française, des études sont actuellement en cours dans de nombreux pays, comme au Danemark. Ce dernier est allé plus loin que les études de l'ANSES, et conduit depuis 2015 - et jusqu'en 2021 - des analyses de longue durée sur un périmètre de 250 mètres autour des résidences.

