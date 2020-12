Episode 6 - L'Alsace et la Lorraine à l'approche de Noël

Que diriez-vous d’aller à la rencontre de Saint-Nicolas ? C’est le patron des enfants sages. En Lorraine, il est passé cette semaine dans les écoles et dimanche on le célébrera en famille, puisque les grands défilés sont annulés. Dans ce nouvel épisode, je vous propose aussi de replonger dans l’ambiance magique des marchés de Noël alsaciens où nos correspondant nous avaient emmenés l’année dernière. Et on terminera en musique avec la tradition des chorales de Noël.