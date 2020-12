Episode 7 - L'esprit de Noël en Provence

Dans ce nouveau rendez-vous, je vous emmène à la découverte et, même, redécouverte de nos régions. Je vous propose de traverser de magnifiques paysages, de découvrir des traditions et des terroirs gourmands. Partons ensemble à la rencontre de personnages passionnés et d’histoires passionnantes. Un voyage sonore pour goûter au charme et aux richesses de notre beau pays.