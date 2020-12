Climat : Emmanuel Macron écologiste ?

Entre le Sommet de l'ONU sur le réchauffement climatique et la Convention citoyenne sur le climat, le chef de l'Etat "met un peu de côté" la crise sanitaire pour se pencher sur la crise climatique. Si on se réfère pourtant sur le livre de Laurent Fabius, "Rouge Carbone", ces combats sont étroitement liés. Il y souligne que le dérèglement climatique va encore accélérer les risques de pandémie en provoquant d'énormes mouvements de population accompagnés par les virus et les bactéries. Il soutient néanmoins qu'il est possible de lutter contre les deux en même temps. De quelles manières ? Quelles actions pourraient prendre Emmanuel Macron pour aller dans ce sens ?