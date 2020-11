Cruard Reporter : Où pourrons-nous aller en vacances ?

Depuis les annonces d'Emmanuel Macron mardi soir, les réservations ont explosé à la SNCF et auprès des compagnies aériennes. Néanmoins, beaucoup se posent des questions sur les lieux où on pourra se déplacer et si vraiment on pourra partir en vacances. Si l'embellie sanitaire se confirme d'ici le 15 décembre, il sera possible de se déplacer dans tout le pays. D'ailleurs, à partir de cette date, 100% des trains et des TGV seront en service. Les compagnies aériennes, elles, ne pourront assurer 100% de l'offre. Les centres de loisirs seront-ils ouverts ? Pourra-t-on voyager dans les régions d'Outre-mer ? Quid des vacances à l'étranger ?