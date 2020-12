Dr Gérald Kierzek : la technologie du scanner permet une "amélioration de la prise en charge des patients Covid"

Actuellement, on peut aller plus loin et reconstruire en troisième dimension, aux trois dimensions. C'est comme si on transperçait un peu la peau et qu'on rentrait à l'intérieur du corps humain. Désormais, on peut voir des plages d'infection symbolisées et l'on peut tourner et naviguer autour. Cela permet, précocement, d'améliorer la prise en charge, de visualiser des choses qu'on n'aurait pas vu et c'est très utile pour le suivi. Ce procédé permet de mettre en évidence des obstacles que l'on peut prévenir et traiter afin de diminuer largement la mortalité.