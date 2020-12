"Non, je ne me ferais pas vacciner avec ce vaccin ARN dont on n'a aucun recul", déclare Nicolas Dupont-Aignan

Le président de Debout la France trouve que le couvre-feu avancé à 18 heures est une aberration. "C'est un constat d'échec parce qu'on aurait pu éviter ces mesures si on avait pu agir en amont", précise-t-il. Pour éviter les contaminations, il recommande des tests négatifs aux frontières et des tests massifs pour isoler les personnes positives. D'ailleurs il affirme son mécontentement en disant : "Est-ce qu'un jour dans notre pays, on peut avoir un peu de bon sens, regarder ce qui marche et le mettre en place avec rigueur ? ".