Elizabeth Moreno: "Mes parents sont illettrés mails ils m’ont appris des choses qu’on n'apprend pas dans les livres"

"Mes parents sont illettrés mais ils m’ont appris des choses qu’on n'apprend pas dans les livres, ils m’ont appris le respect, ils m’ont appris le courage, ils m’ont appris la résilience. Tout le reste je le dois à l’éducation nationale, je le dois à ma première professeure de CP, j’arrivais en France, je ne parlais pas la langue, il faisait froid et personne ne me ressemblait, c’était un déchirement très important et cette femme d’une générosité extraordinaire m’a prise sous son aile et elle m’a fait aimer l’école et c’est à elle que je dois ce que je suis aujourd’hui."

Aujourd'hui, Elizabeth Moreno est ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, "je crois que ce ministère est un vrai cadeau du ciel parce qu'il représente tout ce que je suis", me dit-elle.

L'ancienne patronne de Hewlett Packard Afrique, experte de la tech, m’accueille dans son bureau du ministère coloré d'orchidées, un cadeau qu'elle vient de recevoir pour ses 50 ans. Le ton est direct, durant près d'une heure la nouvelle ministre accepte de se livrer sur son enfance au Cap-Vert, son parcours professionnel, ses rencontres avec Emmanuel Macron et ses débuts en politique.