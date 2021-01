EPISODE 10 - Clarisse Cremer "J'avais l'impression de devenir complètement sauvage!"

Cela fait 73 jours qu'elle navigue à la barre de son monocoque Banque Populaire , un voilier de 7,5 tonnes !

Malgré la fatigue , elle prend le temps de m'accorder, avec sourire et bonne humeur, un entretien depuis l'Atlantique!

"On essaye d'avoir des repères pour ne pas devenir fou , dans les mers du sud j'avais l'impression de devenir complètement sauvage me confie-t-elle et j'avais du mal à me reconnaître et ça me faisait peur !"