Episode 12 - Eva Ruchpaul, prof de yoga à 93 ans !

Pas plus d'une séance d'une heure par semaine, aime -t-elle à préciser, et le premier cours de yoga se déroule toujours seul avec cette maître yogi . Eva Ruchpaul est une pionnière du yoga en France.

Et de rajouter, "moi quand quelqu'un vient il en a peut-être pour la vie, il est entré dans une manière de se faire!"

Du haut de son mètre quarante six et chaussée de converse, Eva me reçoit chez elle. Un dernier étage sous les toits. Quelques étages plus bas son institut fondé en 1971, aujourd'hui fermé en raison de la crise sanitaire.

La dame de bientôt 93 ans a ce don de vous guider vers l'essentiel, de vous envelopper dans un échange délicat et délicieux. Sans le couvre-feu d'un vendredi soir à 18H00, vous pourriez rester à l'écouter dans ce cocon douillet durant des heures...

A quoi sert le yoga ? à rien vous répondra t-elle , faites le donc pour rien, et de poursuivre, ça vous arrive dans la vie de faire quelque chose pour rien ? Le yoga c'est d'abord apprendre à respirer, et surtout prendre le temps de comprendre sans pervertir l'exigence de cet art ancestral.

Tout naturellement, Eva accepte de prendre la pose pour une photo, souvenir d'un papillon immortel...