Episode 14 - Laetitia Saint-Paul: "Tenir, coûte que coûte!"

"Avant j'avais un tout petit bureau au dernier étage sous les combles, aujourd'hui j'ai un bureau qui a doublé de volume et j'ai un bureau pour mon collaborateur, je n'aurai jamais imaginé un jour dans ma vie pouvoir choisir des œuvres d'art pour décorer mon bureau. Je le vis comme un grand luxe!".

Bienvenu dans le bureau de Laetitia Saint-Paul, députée LREM du Maine-et-Loire, vice-présidente de l'Assemblée nationale.

Comme au sein de l'armée, année après année, la capitaine Saint Paul gravit les échelons depuis son élection le 18 juin 2017 au Palais-Bourbon.

Militaire de carrière, Saint-Cyrienne, Laetitia Saint-Paul n'est pas effrayée par les combats, elle a réussi à devenir la première militaire élue députée ! Sa mission, que ce soit du côté des soldats ou de la politique est la même me dit -elle : "Tenir coûte que coûte!". (Le titre de son livre "Mission: tenir de l'armée à l'Assemblée nationale", éditions JC Lattès).

Elle se définit comme un "produit" de la méritocratie républicaine, des parents et grands parents commerçants. Très tôt, Laetitia Saint-Paul était, souligne t-elle, un mélange d'intello et d'aventurière, elle rêvait de sauter en parachute, de faire des stages de survie, son choix s'est donc porté très rapidement vers les écoles militaires et elle souhaitait la plus prestigieuse.

Mais de ses années à Saint Cyr, elle se souvient d'un parcours du combattant, d'un environnement hostile, seulement 12 filles sur 150.

Dans sa promotion au début des années 2000, tout était fait pour que les filles démissionnent.