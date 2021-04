Episode 15 - Karine Joly "On est a 200km/h quand on chute!"

La vitesse comme adrénaline!

"Notre discipline, c'est artistique et très physique, on monte jusqu'à 4000 mètres et on ouvre le parachute à 1000, on explore les 3000 mètres de chute libre pour pouvoir évoluer en trois dimensions et se déplacer à des vitesses folles en se mettant la tête à l'envers, ou en se mettant assis sur une chaise imaginaire!".

Toute petite déjà, Karine Joly aimait cette sensation de vitesse face au vent lorsqu'elle pratiquait le ski avec ses parents .

Elle a du patienter jusqu'à ses 18 ans pour connaître les premières sensations du vol en parachute en tandem avec sa marraine et 23 ans pour réaliser son premier vol en solo.