Episode 5 - Dr Astrid Chevance "Avec la crise sanitaire, la santé mentale des français va être mise à mal !"

"Et toi ça va ? Antoine angoisse, culpabilise et ne se sent capable de rien. Il est toujours fatigué, a du mal à s'intéresser aux choses, aux autres. Il dort mal, pense que sa vie n'a plus de sens, et se dit qu'il vaudrait mieux que tout s'arrête."

L'histoire d'Antoine, la psychiatre Astrid Chevance la connaît bien, c'est ce que vit une personne sur cinq, près de neuf pour cent des Français sont en dépression à l'heure actuelle.

Des personne atteintes de dépression, on en a tous connu autour de nous, me précise la jeune doctorante en épidémiologie.

L'histoire d'Antoine, Astrid Chevance l'a écrite pour un court-métrage réalisé par Marie-Stéphane Cattaneo avec la Fondation Pierre Deniker.

A travers ce film de sensibilisation et ses différentes recherches, le Dr Astrid Chevance souhaite alerter sur cette maladie parfois insidieuse.

Durant cette période de crise sanitaire, la santé mentale des français va être mise à mal, prévient-elle, et nous ne devons pas la sous-estimer.

Installée avec ses 3 écrans et son clavier sur la table de la cuisine de son appartement, Astrid Chevance me raconte son parcours atypique mêlé d'histoire, de philosophie et de médecine.

Aujourd'hui, elle mène de front sa vie de mère de famille et sa vie professionnelle, elle travaille sans relâche du matin au soir, dort peu, me confie-t-elle, pour terminer sa thèse de doctorat.

La dépression, c'est son sujet de recherche.

Un sujet qui hante son esprit jour et nuit, et pour lequel elle vient de recevoir à 34 ans le Prix jeunes talents 2020 l'Oréal-Unesco pour les femmes et la science.