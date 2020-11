Episode 7 - Marlène Schiappa "Au début on fait des erreurs et après on choisit ses erreurs!"

Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté est fière de me présenter et de m'offrir son mini-guide publié chez Dalloz" Les droits des femmes face aux violences ".

Un nouvel outil me dit-elle pour aider les femmes à connaître leurs droits . Associations, numéros de téléphone, articles de lois contre les violences sexistes et sexuelles, plateformes de dialogue, tout est répertorié dans ce guide pratique .

Un an après le lancement du Grenelle des violences conjugales, la ministre ne lâche rien sur son engagement pour le droit des femmes.

Marlène Schiappa imprime sa marque et donne le ton , pour la première fois, le ministère de l’intérieur s’illumine en orange , couleur officielle de la campagne de L’ONU pour symboliser la journée internationale de l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

La ministre me reçoit plus d'une heure dans son grand bureau de la place Beauvau et se confie .

"Mon père se définit comme un militant du mouvement ouvrier, c’est un opposant du gouvernement, il est toujours trotskiste."

Autodidacte, Marlène Schiappa est entrée dans l’arène politique en mai 2017 , elle ne connaissait pas les codes mais elle a vite appris … " On fait des erreurs au début , et après peut-être de moins en moins où on choisit ses erreurs ! " .

Inconnue il y a encore 4 ans, Aimée ou détestée peu importe , ce qu’elle souhaite me dit-elle "c’est d’être utile et de faire bouger les choses". Avec de l’audace, de l’engagement, beaucoup de travail et une bonne dose de communication, Marlène Schiappa avance , une ministre bien en marche!