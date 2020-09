Episode 1 - Donald Trump à l’offensive

A moins de deux mois du scrutin, Donald Trump est donné perdant par tous les sondages. Rien ne le motive davantage. Il jure qu’il créera la surprise, comme il l’a fait il y a 4 ans. Comment peut-il rebondir ? Face aux manifestants anti-racistes, il se pose en candidat de la loi et de l’ordre, quitte à souffler toujours un peu plus sur les braises. On en parle avec Jean-Eric Branaa, spécialiste des Etats-Unis, et Catherine Jentile de Canecaude, correspondante de TF1 et LCI à Washington.