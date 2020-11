Episode 6 : Au cœur d’un meeting de Trump

Plus que quelques heures avant le verdict. Dans cet épisode, nous allons vous faire vivre de l’intérieur l’un des derniers meetings du président… comme si vous y étiez ! Nous vous emmenons à Reading, en Pennsylvanie, un Etat clé que Donald Trump ne peut pas se permettre de perdre et qu’il sillonne en long et en large jusque dans les dernières heures de la campagne. Ces milliers de supporters enthousiastes ne croient pas aux sondages qui donnent leur champion perdant. Ils ne croient pas non plus au covid, et ne respectent aucune mesure barrière…. Ecoutez avec nous le président haranguer la foule. Assister à un meeting de Trump, c’est décidemment assister à un vrai one-man-show.