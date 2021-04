Episode 11 - "Mais quelle mouche gauchiste a piqué Joe Biden ?"

Le monde voyait en Joe Biden un centriste bon teint, partisan du statu quo. "Quelle mouche gauchiste l’a piqué ?" s’amuse Gérard Araud. L’ancien ambassadeur français à Washington est l’invité exceptionnel de Far West. D’après lui, Joe Biden se rêve en grand réformateur de l’Amérique, c’est un nouveau "New Deal" qu’il propose au pays. Plans de relance et d’investissements massifs, hausse des impôts, il casse tous les codes. "C’est la fin d’une ère","l’Etat est de retour au cœur de la politique américaine" affirme Gérard Araud. Pourquoi un tel changement de cap, quel incidence aura-t-il en Europe ? Toutes les réponses dans ce nouvel épisode de Far West en collaboration avec Catherine Jentile, correspondante de TF1/LCI à Washington