Episode 23 - Objectif Lune, avec l'astronaute Jean-François Clervoy

Quand le ciel est clair on a l’impression qu’elle est tout près de nous, et pourtant la Lune se situe en moyenne à 380 000 km de notre planète ! C’est loin, mais ça n’a pas empêché les américains de s’y poser, c’était il y a tout juste 50 ans, le 21 juillet 1969. 12 astronautes auront ainsi foulé le sol de notre satellite, jusqu’à l’arrêt du programme Apollo en 1972.

47 ans après la dernière mission Apollo, les Etats-Unis veulent aujourd’hui retourner sur la Lune, et ils ne sont pas les seuls, les chinois sont aussi dans la course. Alors pourquoi ce regain d’intérêt pour notre satellite, et quels sont les objectifs de ces projets ?

Comme à l'époque de la Guerre Froide avec les russes, les américains veulent se montrer les plus forts, et donc arriver avant les chinois.

Mais il y a surtout un intérêt scientifique : préparer un futur voyage vers Mars.

D'abord parce que la Lune est en dehors de notre atmosphère, mais suffisamment près de la Terre pour un retour d'urgence en cas de problème. Pour Jean-François Clervoy, une station spatiale en orbite permettrait donc de préparer les astronautes physiquement et psychologiquement.

Ensuite on pourrait aussi installer une base de vie à sa surface, et peut-être récupérer l'eau présente en abondance dans le sous-sol pour faire pousser des plantes. il y a aussi beaucoup d’hélium 3, un gaz qui pourrait servir de carburant pour les fusées.

Enfin partir de la Lune pour aller vers Mars permettrait de s'affranchir de l'atmosphère terrestre.

Tout reste à faire, mais Trump a fixé 2024 comme objectif pour se poser sur notre satellite. Les chinois, eux, ne ménagent pas leurs efforts pour envoyer leurs Taikonautes sur la Lune avant les américains.