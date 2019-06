Episode 22 - Reconnaissance vocale : la nouvelle interface Homme-Machine

Ok Google, Dis Siri, Alexa, on les appelle des assistants vocaux, car ce sont des petits appareils connectés à Internet, et auxquels on parle pour leurs demander des informations. Et on peut aussi s'adresser à eux pour commander les différents appareils de la maison, comme les lumières, le chauffage ou encore les volets automatiques.

La reconnaissance vocale est donc en train de remplacer nos interrupteurs. Mais des questions se posent par rapport à la protection de notre vie privée, car ces enceintes intelligentes sont toutes proposées par les géants américains de l'Internet. A chaque requête que nous formulons, ceux-ci ont donc accès à ces informations et peuvent les utiliser par la suite, par exemple pour nous faire des propositions commerciales.

D'où l'idée de SNIPS, une start-up française, qui propose d'intégrer la technologie de reconnaissance vocale en local dans les appareils. Du coup, les données ne passent pas par les serveurs des géants du Net.