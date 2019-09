4 pensées à avoir chaque jour pour être toujours optimiste.

Toutes les semaines, Gaël Chatelain vous propose son podcast : Happy Work. L’idée de ce podcast est de vous donner des pistes de réflexion très concrètes pour améliorer votre bien-être au travail, quotidiennement.

Nous avons parfois tendance à nous lever du mauvais pied et à bien le faire savoir à notre entourage.

Et s'il existait une méthode toute simple pour que cela n'arrive plus jamais ? Cet épisode de Happy Work vous donne les 4 pensées à avoir chaque matin pour être souriant et optimiste tous les jours.