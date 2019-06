Épisode 28 - Manager : OUBLIEZ VOTRE EGO

Un bon manager doit-il avoir de l'égo et surtout, doit-il s'en servir ? J'ai souvent entendu qu'en entreprise, celui ou celle qui en avait le plus et qui le montrait de façon sonore serait celui ou celle qui réussirait le mieux. Ce qui était peut-être vrai au siècle dernier l'est de moins en mois. Cet épisode de Happy Work vous explique pourquoi les bons managers sont ceux qui mettent leur égo.... de côté.