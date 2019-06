Episode 29 - Les 10 qualités d'un bon collaborateur

On se demande souvent ce qui fait que l'on est bien évalué...ou pas. Bon, cette semaine, par exemple, suite à une overdose de confiance technologique, je me suis trompé dans mon planning et voilà que je suis en retard de 24heures pour la diffusion de cet épisode. Mais, plus généralement, quelles sont les 10 qualités d'un collaborateur/trice ? Cette épisode de Happy Work vous les donne.