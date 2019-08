Episode 39 - apprenez à dire "NON" à votre boss

Et oui, dire "non" à son boss qui vous demande de faire quelque chose alors que vous êtes en plein milieu de quelque chose n'est pas toujours simple : peur de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur etc etc. Et pourtant, dire "non" peut se faire de façon extrêmement professionnelle et, de plus, vous aider à mieux vous organiser. Cet épisode de Happy Work vous explique comment faire de façon très, très simple !