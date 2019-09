Episode 42 - Pour être heureux au travail... RESTEZ CHEZ VOUS !

Toutes les semaines, Gaël Chatelain vous propose son podcast : Happy Work. L’idée de ce podcast est de vous donner des pistes de réflexion très concrètes pour améliorer votre bien-être au travail, quotidiennement. Pas de grande théorie, du concret tiré de plus de 20 ans passées en entreprise… et à bien le vivre !

Depuis quelques années, les discussions sur un accord de télétravail se multiplient dans les entreprises françaises. Et pourtant, un grand nombre d’entre elles y vont à reculons. Et oui, quelle angoisse de payer des salariés que l’on ne voit pas de la journée après tout. Cet épisode de Happy Work explique en quoi le télétravail est une formidable opportunité de croissance pour les entreprises... et un formidable moyen pour augmenter le bien-être des salariés