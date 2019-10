Épisode 44 - 5 petits trucs pour ne plus être esclave de votre smartphone

Toutes les semaines, Gaël Chatelain vous propose son podcast : Happy Work. L’idée de ce podcast est de vous donner des pistes de réflexion très concrètes pour améliorer votre bien-être au travail, quotidiennement.

Selon une étude britannique, nous sommes 66% à avoir une maladie, : la nomophobie. Non, il ne s'agit ni d'une maladie tropicale, ni d'une maladie honteuse, rassurez-vous. « Nomophobie » est l’abbréviation de « no mobile phobia », la peur de se retrouver sans son mobile. L'un des simptomes ? La crise d'angoisse quand la batterie de votre smartphone annonce "10%". Notre smartphone est un outil formidable mais, nous le savons tous, un lien quasi permanent avec notre travail et cela est source de stress. Et si nous changions cela sans pour autant le jeter à la poubelle ? Cet épisode de Happy Work vous donne quelques pistes toutes simples.