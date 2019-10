Épisode 45 - Pourquoi assumer avoir tort va améliorer votre bien-être au quotidien ?

Toutes les semaines, Gaël Chatelain vous propose son podcast : Happy Work. L’idée de ce podcast est de vous donner des pistes de réflexion très concrètes pour améliorer votre bien-être au travail, quotidiennement.

Avoir raison peut paraître comme étant le graal en entreprise, une façon d'affirmer son savoir ou son pouvoir. Et pourtant, assumer avoir tort peut être un véritable atout et, mieux améliorer votre bien-être au quotidien. Vous ne me croyez pas ? Il se pourrait que vous ayez tort sur ce coup ;-) L'épisode de cette semaine de Happy Work vous explique pourquoi.