Épisode 47 - Les 6 secrets pour avoir une vie professionnelle épanouie

Toutes les semaines, Gaël Chatelain vous propose son podcast : Happy Work. L’idée de ce podcast est de vous donner des pistes de réflexion très concrètes pour améliorer votre bien-être au travail, quotidiennement.

Très souvent, quand nous réfléchissons à notre parcours professionnel, nous doutons : et si nos choix n'avaient pas été les bons, et si j'avais fait autrement. Et au jeux des "et si...", bien souvent, nous perdons. Cet épisode de Happy Work vous donne 6 clés pour ne plus jamais à ce jeux mais, surtout, pour vous mettre sur un chemin professionnel qui optimisera votre bien-être.