Épisode 50 - Mettre fin au culte de la perfection

Le pitch : Vous aussi, chaque jour, vous vous mettez la pression pour essayer d'être parfait(e) au travail et dans votre vie personnelle ? C'est fatiguant, non ? Et si ce culte de la perfection que l'on nous inculque depuis que nous sommes petits n'était en fait qu'une escroquerie ? Et si être imparfait n'était pas notre principale qualité ? Cet épisode de Happy Work va vous le prouver.