Episode 55 - Peut-on être gentil au travail ?

Souvent, on me dit que pour faire carrière, il vaut mieux être un dur, un méchant. C'est vrai, la gentillesse a mauvaise presse en entreprise. Un gentil est souvent pris pour naïf, un doux rêveur. Et s'il n'en était rien ? Et si la gentillesse était une qualité essentielle en entreprise ? Cet épisode de Happy Work essaye de vous le prouver.