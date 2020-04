Episode 70 - Corona, le jour d'après

Nous le savons, cette crise aura une fin. Un jour, le plus tôt possible espérons le, le Corona sera vaincu. Face à cette future sortie de crise, il y a les optimistes, les fatalistes et les pessimistes. Celles et ceux qui pensent que nous tirerons des leçons de cet épisode, d'autres qui pensent que rien ne changera et, enfin, celles et ceux qui pensent que ce sera pire. Le monde de l'entreprise n'échappe pas à cette règle. Et vous, à quel camp appartenez-vous ? Cet épisode de Happy Work vous donne quelques clés pour le choisir.