Episode 72 - Rire et humour au travail en temps de confinement

Une chose est certaine, la période ne prête pas à rire ou à sourire. Et pourtant, l'humour ne ferait-il pas partie des gestes barrières ? Le monde de l'entreprise, déjà si sérieux en dehors des période d'épidémie, doit-il vraiment devenir encore plus sérieux, pour ne pas dire anxiogène pour préparer l'après ? Cet épisode de Happy Work explique pour le rire et l'humour sont, plus que jamais, essentiels dans le monde du travail.