Les 10 choses que les personnes bienveillantes font chaque jour en entreprise

Happy Work, c'est le podcast qui vous parle de bien-être au travail, et surtout de la manière de l'améliorer chaque jour. Son auteur, Gaël Chatelain, a passé plus de vingt ans en entreprise en tant que manager et en a tiré un certain nombre de leçons qu'il partage dans chacun des épisodes. Pragmatique, efficace, après l'avoir écouté, c'est à vous d'agir et de pouvoir dire de votre travail : c'est un Happy Work !