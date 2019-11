Episode 48 - Les 3 clés pour donner du sens à son travail et lutter contre l'ennui

Et sur toutes les autres plateformes et applications de podcast en cherchant "Happy Work".

Selon une étude de Stetone, 32% des salariés seraient touchés par l’ennui au travail. Et quand s’ennuyer au travail devient la règle, le bore-out guette. Le bore-out, c’est l’exact inverse du burn-out en termes de causes (ennui vs surplus d’activité) mais qui produit les mêmes effets : Fatigue, déprime et baisse de l’estime de soi.

La perte de sens dans son travail est l'une des causes majeures de cet ennui.

Cet épisode de Happy Work vous donne donc les 3 clés pour trouver, ou retrouver le sens de votre travail.