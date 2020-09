Comment Total veut reconvertir la raffinerie de Grandpuits en site "zéro pétrole"

Du raffinage de pétrole à la production de plastiques biodégradable et de carburants "vert". Anticipant l’ère de l’après or noir, Total a annoncé ce jeudi l’arrêt progressif de ses activités de raffinage à Grandpuits, en Seine-et-Marne. Le groupe pétrolier entend investir "plus de 500 millions d'euros" pour reconvertir le site vers quatre activités "zéro pétrole" d'ici à 2024. La future plateforme comprendra une usine de biocarburants et une autre de bioplastiques, ainsi qu'une unité de recyclage de plastiques par pyrolise et deux centrales solaires photovoltaïques.

A terme, 400.000 tonnes de biocarburants seront produites tous les ans, à partir de graisses animales et d'huiles de cuisson récupérées dans les restaurants et les cantines. Des huiles végétales de type colza seront aussi utilisées, à l'exception de l'huile de palme, souligne le groupe. Les biocarburants seront destinés en grande partie au secteur aérien. L'usine de bioplastiques, quant à elle, produira du PLA, un plastique biodégradable fabriqué à partir de sucre. Les deux centrales solaires, pour finir, auront une capacité de production d'électricité de 52 mégawatts, de quoi alimenter environ 50.000 foyers en électricité (hors chauffage).