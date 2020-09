Des masques en tissu antibactérien : la bonne idée Made in France contre le Covid

Tout commence comme une histoire de famille. En plein confinement, une mère et son fils ont décidé de monter une entreprise de fabrication de masques innovants, traités au Viroformula, une formule antivirus et antibactérienne. La technique est simple : "Les tissus passent dans des bains à base d'argent. Et les propriétés de l'argent, on le sait, ont des caractéristiques bactéricides et virucides", explique Jules Lobry-Deblyck, le co-fondateur de Mon Masque de France.

Ces masques peuvent donc être manipulés plusieurs fois dans la journée sans crainte de les contaminer. Les virus et bactéries ne survivant pas sur ce tissu. Et cette protection permet une réutilisation jusqu’à 30 lavages. Une technologie qui a évidemment un coût : entre 8 et 10€ le masque, ce qui est plus cher qu'un jetable vendu 30 centimes en moyenne. Mais qui peut revenir intéressante à l'usage.