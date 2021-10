Fruits et légumes vendus sans plastique dès 2022 : voici les exceptions

Des fruits et légumes emballés dans du plastique, ce ne sera plus possible au 1er janvier 2022 selon un décret signé par la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, paru ce mardi 12 octobre. Le texte, issu de la loi anti-gaspillage votée début 2020, précise tous les aliments concernés.

Ainsi, dès l'année prochaine, vous ne trouverez plus de plastique autour de nombreux légumes, à condition qu'ils soient non transformés, c'est-à-dire non coupés ou épluchés. Cela concerna notamment les courgettes, concombres, pommes de terre et carottes "normales", tomates rondes, oignons, choux, choux-fleurs, pommes, poires, bananes, oranges, clémentines, kiwis, mandarines, citrons, melons, ou encore ananas.