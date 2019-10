PODCAST - Elyx by Yacine Ait Kaci : du petit dessin aux grands desseins

Mon invité pour ce nouvel épisode, c’est Yacine Ait KACI. Si son nom ne vous dit rien, vous connaissez sans doute ELYX, c’est lui qui l’a créé : un petit bonhomme qui se balade sur les réseaux sociaux, souriant et bienveillant, et qui est devenu le premier ambassadeur virtuel des Nations-UNIES.

Les ODD, Objectifs de Développement Durable : ils sont 17 et seuls 9% des Français en ont entendu parler. Pourtant, le temps presse, ces objectifs doivent être atteints en 2030, autant dire : demain ! Mais le sursaut, le réveil, et l’action, ça commence par l’éducation et la sensibilisation. C’est de ce travail dont nous parlons avec Yacine Ait Kaci. Avec lui, on se plongera également dans cette année écoulée ponctuée des marches pour le climat dans lesquelles il a été impliqué, mais aussi dans cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes entrés.

Pour le SOMMET CLIMAT qui s’est tenu à New York le 23 septembre, il a mis à disposition en Open Source avec l’ADEME toute une documentation autour des thématiques abordées. Pour chacune d’entre elles : une fiche claire avec la situation actuelle, les défis à réaliser et l’ODD qui lui correspond.

Assez parlé du Développement Durable, cela fait 30 ans qu’on en parle avec les résultats que l’on connaît ! Place à l’ère du « RE » pour régénérer, réparer. Place au sursaut citoyen face à une vie virtuelle qui prend de plus en plus d’espace. Yacine nous expliquera pourquoi nous devons aussi reprendre en main notre démocratie digitale. Retrouvez sur elyx.net toute la documentation en Open Source, tous ces gestes du quotidien qui nous mettent sur la trace des ODD et toutes les grandes thématiques déchiffrées du sommet CLIMAT de New York sans passer par les pavés indigestes des rapports d’experts mis en ligne. Et surtout partagez, partagez, partagez !